Trapani, parla il presidente Pellino: “Chiederemo il rinvio della prima gara di Serie C contro la Casertana”

Il Trapani ha una nuova società che sta cercando di programmare la prossima stagione.

Il 16 settembre è arrivato il comunicato ufficiale che confermava la svolta in casa Trapani con il cambio al vertice nel club granata. Il comunicato stampa dell’Alivision Transport ha sancito il passaggio delle quote del club siciliano all’imprenditore Gianluca Pellino, nuovo proprietario della squadra guidata da Daniele Di Donato che intanto potrebbe già andare via dalla Sicilia. Tanti i progetti per gettare le basi verso la stagione 2020/2021 di Serie C, stagione che il Trapani giocherà nel girone C, quello meridionale oltre ad essere anche il più complicato.

Proprio il nuovo presidente del Trapani, Gianluca Pellino, in merito ai progetti che porterà nel club siciliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Conosco bene Trapani, è la provincia più bella del mondo, voglio riportarla ai livelli che merita. Vogliamo partire però stando con i piedi per terra. L’obiettivo è di fare un buon campionato, con una squadra di giovani e giocatori importanti. Già siamo operativi. L’allenatore sarà Oberdan Biagioni, il vice Angelo Giacalone mentre Gianluca Torma sarà il ds al posto di Porchia che so già dimissionario. Ho già parlato con i dipendenti ai quali ho chiesto di far ripartite la macchina organizzativa. A giorni sarò a Trapani per affrontare i problemi più urgenti. Chiederemo il rinvio della prima gara del torneo con la Casertana“.

