Trapani nel caos, parla Evacuo: “Situazione imbarazzante e mortificante, non possiamo allenarci in sicurezza. Società non in grado…”

Il Trapani è in un vero e proprio momento di caos.

Problemi societari e organizzativi stanno caratterizzando l’inizio di stagione del club siciliano. Qualche giorno fa è arrivata la notizia del passaggio della società in mano all’imprenditore Gianluca Pellino. Nonostante la possibilità di ripartire con il campionato di Serie C ormai alle porte (il 27 settembre la prima giornata), i problemi in casa Trapani continuano a permanere. Ad una settimana dalla prima gara ufficiale di campionato, la compagine siciliana non ha ancora effettuato neanche un allenamento, a causa anche dei ritardi che hanno riguardato il protocollo sanitario da seguire per la prevenzione del contagio da coronavirus. A tal proposito, sono arrivate le dichiarazioni del capitano dei granata Felice Evacuo in merito alla situazione che stanno vivendo i calciatori.

Trapani, è caos in casa granata. Le accuse di Pellino: “Giocatori ‘sindacalisti’ ostacolano allenamenti”

“In questo momento non ci sono le condizioni per poter svolgere un allenamento in sicurezza. Tutti i giocatori si sono sempre presentati alle convocazioni degli allenamenti – ha spiegato Evacuo così come viene riportato sul noto portale gianlucadimarzio.com -, oggi con l’assenza del magazziniere e del medico sociale non è possibile allenarsi e rispettare il protocollo sanitario anti-covid. Una situazione imbarazzante. Questa è l’ennesima dimostrazione che la società non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi, sanitari ed organizzativi. Speriamo che le istituzioni sportive possano intervenire il prima possibile perché questa situazione sta diventando imbarazzante e mortificante per noi professionisti che amiamo il nostro lavoro e lo vorremmo svolgere giorno dopo giorno“.

Serie C, date e orari delle prime 7 giornate: Teramo-Palermo sarà domenica alle 15, definiti anche i turni infrasettimanali