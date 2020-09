Trapani, Ghirelli è deciso: “Il club siciliano ha sette giorni di tempo per darci garanzie”

Il Trapani è nel caos ormai da diversi giorni.

L’ultimo avvenimento negativo in casa granata riguarda la sconfitta a tavolino assegnata in occasione della prima giornata del campionato di Serie C – Girone C. Nel match in programma domenica alle 15.00 contro la Casertana, infatti, alcuni problemi con i membri dello staff tesserati con i granata hanno causato lo 0-3 in favore dei campani senza scendere in campo. In merito alla situazione dei siciliani, si è espresso anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club che appunto milita in Serie C.

“Diciamo la verità – dice Ghirelli ai microfoni di RaiSport – : non è una situazione bella per il calcio. Però è come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. La vicenda del Pro Piacenza ci ha insegnato a non fare errori: senza medico e allenatore tesserati non si gioca. Adesso la società granata ha sette giorni di tempo per darci garanzie“.

