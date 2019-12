Trapani, Castori ci crede: “Possiamo raggiungere la salvezza. Azzeriamo tutto, porto il mio modo di fare calcio”

“Ho visto la squadra dal vivo due volte e sempre in tv. Sono convinto che possa migliorare e raggiungere l’obiettivo della salvezza“.

Esordisce così Fabrizio Castori, nuovo tecnico del Trapani, nella conferenza stampa di presentazione. L’esperto allenatore ex Cesena e Carpi ha sostituito Francesco Baldini, con l’obiettivo di far mantenere le categoria alla squadra granata: “Il Trapani ha raccolto più in trasferta che in casa, perché ha giocatori di gamba, che hanno difficoltà contro le avversarie che si chiudono. Ma per me è solo un vantaggio, perché io amo fare calcio attaccando lo spazio“.

Serie B, Trapani: ufficiale, Fabrizio Castori è il nuovo allenatore. La presentazione…

Il Trapani è attualmente penultimo in classifica, ma questa cosa non spaventa Castori: “Non è facile che io mi impressioni con i numeri, abbiamo tutto il tempo. Azzeriamo tutto, porto il mio modo di fare calcio. Sono abituato a far trovare ai miei calciatori le motivazioni ideali per superare questo tipo di difficoltà. Il gruppo che alleno da oggi ha la caratteristiche giuste per poter applicare i miei principi. E proprio di principi e atteggiamento mi piace parlare, non di modulo. Per dirne una, si può giocare a tre o a quattro in difesa. Ma l’idea è quella anche di far giocare male gli avversari: se gli avversari non giocano bene, hai maggiori probabilità di vincere. Di sicuro, non cerco alibi, già domenica prossima, a Pescara, dovremo fare risultato“.

Infine l’allenatore classe 1954 ha parlato della mentalità che cercherà di trasmettere all’intero organico a sua disposizione: “Non voglio apparire romantico, perché non lo sono. Nei rapporti umani, però, non si può bluffare – ha concluso Castori -. E allora dirò ai ragazzi come sia necessario che cambino la loro testa e non si sentano inferiori a nessuno“.