Tragedia Kobe Bryant, il mondo dello sport piange l’ex star della Nba: i rosanero rendono omaggio a ‘Black Mamba’

Kobe Bryant, ex star della Nba, ha perso la vita in un incidente di elicottero in California.

Il tragico schianto è avvenuto nella città di Calabasas: l’eliveicolo avrebbe preso fuoco per cause ancora da accertare. A bordo stavano viaggiando 9 persone, tutte morte, tra queste anche la figlia 13enne Gianna Maria, che stava seguendo le orme del padre ed era considerata una promessa del basket. Il gruppo, stando alle prime informazioni, era diretto verso la “Mamba Academy di Thousand Oaks” per un allenamento di basket, presumibilmente della ragazza, detta Gigi. La polizia di Los Angeles ha già iniziato le indagini, tuttavia, un testimone dell’incidente, che l’elicottero sembrava presentare problemi di volo prima di cadere a terra con il pilota che sembrava essere in difficoltà.

La sua morte drammatica ha innescato un’ondata di choc e dolore in tutto il mondo dello sport. Tanti gli sportivi che hanno voluto rendere omaggio a uno dei campioni di basket più forti di tutti i tempi, tra questi anche i calciatori del Palermo. Mediagol.it vi propone alcuni dei post pubblicati dai rosanero sui loro account Instagram.

MASIMILIANO DODA

MANUEL PERETTI

MATTIA FALLANI

LORENZO BECHINI

FRANCESCO VACCARO

ALBERTO PELAGOTTI