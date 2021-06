Tottenham, pressing su Conte: proseguono i contatti tra le parti. La situazione

Proseguono i contatti tra gli Spurs e l'ex tecnico dell'Inter in cerca di un nuovo progetto dopo l'addio ai nerazzurri

Chiusa l'avventura all 'Inter e sfumata la panchina del Real Madrid, prende sempre più piede l'ipotesi di un possibile ritorno di Antonio Conte in Premier League: campionato già vinto con il Chelsea nel 2017 dal tecnico nerazzurro.

Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio", negli ultimi giorni, si sarebbero fatti sempre più insistenti i contatti tra il Tottenham e Antonio Conte. Le parti sono entrate in contatto nei giorni scorsi e si stanno avvicinando, malgrado una distanza iniziale di 3 milioni tra domanda e offerta. Si lavora per cercare un'intesa tra le parti, ma la sensazione è che servirà uno sforzo ulteriore da parte del club inglese per provare ad arrivare alla fumata bianca.