Tottenham, Mourinho sul futuro di Eriksen: “So già cosa farà. Ci fidiamo di lui”

Deciso il futuro di Christian Eriksen?

Il centrocampista danese, in rotta con il Tottenham già da parecchio tempo, è in cerca di una nuova sistemazione per tornare a splendere. Un futuro non ancora del tutto delineato, o forse, si. Infatti, secondo quanto dichiarato dal tecnico Josè Mourinho in conferenza stampa, sembrerebbe che la nuova destinazione per il classe ’92 degli Spurs sia già stata scelta: “Conosco già il suo futuro, so cosa farà. Abbiamo una comunicazione molto aperta e onesta, ci fidiamo l’uno dell’altro. Detto questo, però, non mi ritengo la persona adatta per parlare di questa situazione. Io penso solamente ai risultati che il Tottenham ottiene sul campo ed Eriksen, quando ci serve una mano, c’è sempre”.

Ancora nulla di sicuro o tantomeno ufficiale per il numero 10 della Nazionale danese, in attesa della sua nuova esperienza fuori da Londra.

