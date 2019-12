Tottenham, Lucas Moura elogia Mourinho: “Con lui ho ritrovato campo e fiducia. Vi dico cosa penso di lui e del suo operato”

Il Tottenham, quinto in Premier League e reduce dalla vittoria contro il Wolverhampton, si prepara per la delicata sfida di domani contro il Chelsea.

Per Lucas Moura, attaccante degli Spurs, l’arrivo in panchina di José Mourinho, subentrato a Pochettino, equivale ad una rinascita. Il brasiliano, assoluto protagonista della Champions League dello scorso anno grazie alle sue giocate che hanno consentito ai suoi di accedere alla finale della competizione, in questa stagione non ha trovato molto spazio con il precedente coach, sentendosi un po ai margini del progetto. Ma con l’arrivo dello Special One l’ex Psg ha ritrovato la propria dimensione, ricominciando a calcare il terreno da gioco con più continuità. Proprio l’esterno classe ’92 ha espresso delle belle parole verso l’allenatore portoghese durante un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano The Sun.

“Non c’è bisogno che dica a tutti le doti di Mourinho. Tutti sanno che è un allenatore vincente e che cosa può dare ad una squadra. Sono sicuro possa davvero darci molto. Tutti sanno che prima non giocavo molto con Pochettino, ma Mourinho mi ha ridato fiducia. Consapevolezza dei miei mezzi e l’opportunità di fare bene. Quando cambia l’allenatore cambiano le motivazioni, questo è normale. Io voglio dimostrare quanto valgo” – ha concluso Lucas Moura.

