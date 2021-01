Tottenham, Mourinho e il vaccino anti Covid-19 in Premier League: “Ci sono persone molto più a rischio dei calciatori”

“Allenatori e calciatori dovranno essere vaccinati a tempo debito”.

Questa la chiara sentenza di Jose Mourinho, intervenuto in merito all’acceso dibattito legato alle vaccinazioni anti-Covid 19 che nelle ultime ore sta tenendo banco nel Regno Unito. L’ipotesi – nata in seguito al rilevante numero di gare di Premier League rinviate – sarebbe quella di sottoporre giocatori e staff tecnico di tutti i club ad un massiccio intervento di protezione contro il Coronavirus. Molti protagonisti del mondo del pallone britannico si sono trovati favorevoli a questa possibilità, avvalorandola oltremodo con parole di sostegno ad un panorama che – aldilà della Manica – conta davvero tanto.

Decisamente contrario, invece, il tecnico del Tottenham, che ha rilasciato delle forti dichiarazioni in cui si è detto assolutamente contro ogni tipo di vaccinazione destinata ad allenatori e calciatori. Secondo lo Special One – riporta il noto quotidiano spagnolo As – la priorità dovrebbe essere data ad operatori sanitari e persone anziane, così da preservare una parte molto delicata della popolazione.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non sono d’accordo. Forse è sorprendente, forse ci sono persone che non sono d’accordo con me, ma io la penso esattamente così – ha proseguito l’ex tecnico dell’Inter del Triplete -. Ci sono molte persone in pericolo maggiore di noi e soprattutto i giovani calciatori. Credo che le persone che sono in prima linea ogni giorno, come il personale sanitario, gli anziani, ovviamente, dovrebbero avere la priorità. Ma è solo la mia opinione”, ha concluso Mourinho.

