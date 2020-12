Tottenham, lo sfogo di Mourinho: “Spogliatoio in condizioni imbarazzanti, intervengano le forze dell’ordine”

Non è possibile stare in questo spogliatoio, che le autorità intervengano.

Così Josè Mourinho, tecnico del Tottenham intervenuto alla vigilia della sfida di Coppa di Lega contro lo Stoke City. Lo Special One ha voluto sottolineare in maniera piuttosto veemente lo stato di assoluto degrado dello spogliatoio del ‘Britannia Stadium’, impianto nel quale si disputerà la sfida. L’ex allenatore dell’Inter ha parlato così delle condizioni dello spogliatoio: “Ho un video registrato da un amico che lavora per un’altra squadra che ha recentemente giocato contro lo Stoke. Non dovrebbe essere per me, ma per le autorità calcistiche e sanitarie. Non sarò il cattivo che parla dello spogliatoio in visita allo stadio dello Stoke “.

Mourinho ha comunque messo da parte la questione per fare spazio all’importante gara, con la quale gli Spurs vorrebbero continuare la serie positiva di risultati in Coppa di Lega. Fondamentale dunque proseguire il cammino verso le semifinali, dopo che in Premier League la compagine londinese ha perso l’occasione di sorpassare il Liverpool e andare in testa alla classifica. Adesso il Tottenham si trova al sesto posto e, un’eventuale eliminazione in Coppa , potrebbe spingere la squadra all’interno di un circolo vizioso che andrebbe a fotografare un’annata non proprio da ricordare.