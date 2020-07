Tottenham, grave lutto per Aurier: il fratello ucciso questa mattina a Tolosa

Shock per Serge Aurier, il fratello ucciso a colpi di pistola.

E’ successo tutto questa mattina, alle prime ore dell’alba, in un quartiere industriale nella periferia di Tolosa: il fratello del calciatore ivoriano in forza oggi al Tottenham è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Uno strazio quanto appreso da fonti della polizia francese, che hanno successivamente diramato le dinamiche dell’accaduto.

I soccorritori, arrivati sul posto dopo l’esplosione dei colpi, hanno trovato il giovane Cristopher Aurier ferito all’addome in maniera molto grave. Subito dopo il trasporto verso il più vicino ospedale, però, il fratello minore del calciatore non ce l’ha fatta. L’indagato che ha fatto partire i proiettili dalla pistola è ancora adesso ricercato dalle forze dell’ordine francesi, che intanto hanno aperto un’indagine sulla vicenda. Cristopher Aurier era già noto alla polizia francese per aver commesso dei piccoli reati di entità poco rilevante.

Cresciuto calcisticamente con il fratello Serge, che prima di approdare in Premier League ha militato nei campionati francesi tra PSG e Tolosa, il ventiseienne Cristopher militava nella quinta divisione in Francia con il Tolosa Rodéo. Le loro strade, però, si erano separate appunto perché il fratello maggiore Serge aveva continuato la propria carriera approdando nel professionismo. Uno shock, dunque, per il calciatore del Tottenham, che ha perso il fratello minore in circostanze davvero poco piacevoli.