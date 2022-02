Tottenham, Conte: “Kulusevski e Bentancur giovani importanti per il futuro”

Le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Tottenham, a proposito degli innesti di mercato Bentancur e Kulusevski

"Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski stanno bene e per questo domani sono disponibili, sicuramente. Sono i prospetti ideali per la filosofia del club: giovani, talentuosi e con margini di miglioramento. Sono giocatori importanti per il futuro. Non giocheranno titolari perché hanno bisogno di lavorare con la squadra per un periodo di tempo, ma possono aiutarci molto. Kulusevski è un buon giocatore, è molto giovane, è un grande talento e può giocare come un numero 10, come numero 9, ma allo stesso tempo ha il potenziale per fare l'esterno destro, lui ha qualità. Gli piace attaccare, è bravo nell'uno contro uno per creare occasioni per i compagni. te è stato strano mandare in prestito quattro giocatori e a gennaio, ha mostrato che qualcosa è andato storto in passato. Forse ci sono stati degli errori in passato. Devi comprare giocatori per rinforzare la tua squadra, ma se mandi via i giocatori che hai comprato negli ultimi due o tre anni significa che hai fatto qualcosa di sbagliato in passato. Non dobbiamo più fare grandi errori sul mercato perché ci sono tante squadre che sono avanti a noi nella programmazione. Se vogliamo ridurre questo gap, gli errori devono essere minimi sotto ogni aspetto".