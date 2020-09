Tottenham-Chelsea, lo scatto di Dier: il calciatore degli Spurs lascia il campo e corre in bagno, Mourinho…

Il Tottenham batte il Chelsea nel derby londinese ai calci di rigore qualificandosi ai quarti di Carabao Cup.

Ma durante la partita è accaduto qualcosa di veramente curioso. Infatti, il difensore del Tottenham, Eric Dier ad un certo punto del match è dovuto correre in bagno perché non è riuscito a trattenere i propri“bisogni”fisiologici. Così, il calciatore degli Spurs si è è allontanato dal campo lasciando i suoi in inferiorità numerica in una fase topica del match in cui erano sotto di un gol contro i Blues. Mourinho non ha perso tempo ed è corso subito all’inseguimento del giocatore invitandolo a rientrare in campo. Il Tottenham, solamente poco prima della fine della partita è riuscito a recuperare il risultato. Poi a decretare il successo della compagine guidata dallo Special One, l’errore dal dischetto di Mount. Al termine della sfida, Dier ha postato sui social social una foto divertente della tazza con il premio di Man of the match.

VIDEO Tottenham, Mourinho stupisce tutti: “Son sarà il primo di tanti infortunati”