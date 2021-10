Toscano-Mediagol: “Palermo tra le big del girone C, De Rose leader che trascina”

Domenico Toscano, ex tecnico di Ternana, Reggina e Avellino, ha ottenuto ben tre promozioni dalla C alla B. L'intervista esclusiva concessa dall'allenatore calabrese alla redazione di Mediagol.it

"Pretendenti alla promozione diretta? Il girone C, come ogni anno, è un campionato sempre difficilissimo, questa stagione le neopromosse hanno incrementato il numero delle piazze importanti che ci sono in questo girone. Le pretendenti per la vittoria finale sono aumentate e il gap tecnico tra le squadre si è accorciato con tutte le compagini che si sono attrezzate al massimo. Palermo? Sulla scia della passata stagione in cui i rosanero hanno raggiunto i playoff la squadra credo sia stata rinforzata dove si riteneva opportuno intervenire per restare competitiva ad alti livelli e agganciata alle dirette avversarie, è ancora presto per dare giudizi visto che qualche formazione è attardata in classifica rispetto ai reali valori del proprio organico. Il Bari con la sua continuità di risultati sta prendendo qualche margine di distacco dalle inseguitrici, ma il campionato è ancora lungo e i valori effettivi devono venir fuori. De Rose già leader a Palermo? Con Francesco c'è un rapporto che va al di là dell'aspetto professionale, siamo cresciuti insieme. Io ho iniziato ad allenare il Cosenza e l'ho avuto alle mie dipendenze per quattro anni poi ci siamo ritrovati a Reggio Calabria. Ciccio è un ragazzo che per le sue caratteristiche umane e calcistiche si fa sempre ben volere, trascina i compagni sia in allenamento che in partita e dà sempre l'esempio senza mollare mai. Trascina la gente essendo uno che non ci sta a perdere, sono contento che sia apprezzato a Palermo anche se non avevo alcun dubbio. Lui è un calciatore che fa questa categoria da diversi anni e sa quali caratteristiche mettere in campo per primeggiare, è un leader silenzioso che trasmette la propria leadership attraverso il comportamento. È la cosa più bella che ha nelle proprie caratteristiche".