Torretta, via libera definitivo ai lavori del Campo Sportivo Comunale: firmato il nuovo affidamento

Il progetto, considerato strategico per la comunità, era stato avviato nel 2019, ma le prime procedure di aggiudicazione erano risultate viziate dalla mancanza dei necessari visti e nulla osta, oltre che dal parere contrario della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Questo aveva comportato serie difficoltà nei rapporti con la prima ditta incaricata – la D.S.P. Costruzioni Generali s.r.l., in avvalimento con il Consorzio Jonico s.c.a.r.l. – e un conseguente blocco dell’avanzamento dei lavori.

Nel frattempo, l’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha concesso un ulteriore finanziamento di 200.000 euro . Le risorse serviranno a realizzare le torri faro per l’illuminazione dell’impianto, intervento che inizialmente non era previsto nel progetto esecutivo.

«Dopo due anni di intenso lavoro possiamo finalmente guardato avanti con fiducia», ha dichiarato Scalici, evidenziando come l’opera rappresenti «un investimento strategico per il futuro di Torretta, per i nostri giovani, per lo sport e per la crescita del territorio».