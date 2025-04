Torneo delle Regioni: comitato Sicilia donerà 5 euro per ogni gol

“Siamo pronti ad affrontare questa grande esperienza perché siamo riusciti a fare sistema: sarà un momento importante per tutta la Sicilia”. Ha così esordito Sandro Morgana nel suo intervento in occasione della conferenza stampa di presentazione del girone A del 61° Torneo delle Regioni che si è tenuta presso l'Aula Consiliare del Comune di Terrasini. L’evento, che rientra nell’ambito della manifestazione di calcio giovanile che si disputerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile prossimo, vedrà impegnati alcuni tra i campi della provincia di Palermo e Trapani.

"Sarà una grande festa di sport e di condivisione, ma anche un’opportunità per far conoscere al mondo la bellezza della nostra terra – ha poi sottolineato il massimo dirigente regionale -. Vogliamo lasciare un ricordo indelebile nella memoria di tutti coloro che prenderanno parte a questa importante kermesse di calcio giovanile. Abbiamo voluto rendere protagonista tutta la regione coinvolgendo le nove province in una grande festa del calcio. Nell’occasione del Torneo delle Regioni nasce anche l’iniziativa di solidarietà promossa dal Comitato Regionale Sicilia che ha deciso di donare 5 euro per ogni rete messa a segno nel corso del Torneo, da destinare all’associazione culturale “La Casa di Lucia” di Bompietro”.