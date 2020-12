Torino-Udinese, Gotti: “Mia squadra in crescita. Serie A? Non si ottengono risultati senza sacrificio”

L’Udinese espugna lo stadio “Olimpico grande Torino”.

Match senza esclusione di colpi, quello andato in scena questo pomeriggio tra Torino e Udinese, che ha visto i bianconeri portare a casa la vittoria grazie alle reti di Pussetto, De Paul e Nestorovski. Un successo convincente commentato dal tecnico dei friulani Luca Gotti, intervenuto al triplice fischio ai microfoni di “Sky Sport”.

“Capita che si faccia un errore cercando di fare una giocata giusta. L’errore di Musso e Samir ci sta perché l’idea era giusta, poi Bonazzoli è stato bravo a mettere in difficoltà Samir. Il blackout è successivo. Quando abbiamo iniziato a chiederci cosa stesse succedendo e così abbiamo preso il pari. Credo che i risultati in Serie A non si possano ottenere senza sacrificio, non bastano le qualità. I risultati arrivano solamente se si ha la voglia di lottare insieme e sacrificarsi“.

Gotti analizza il momento vissuto dai suoi: “Io mi auguro che il meglio debba ancora venire. Si dovrebbe riavvolgere il nastro fino all’inizio. La prima settimana è stata tremenda, provavamo a essere propositivi e non raccoglievamo niente. Piano piano abbiamo iniziato a mettere mattone su mattone per far trovare la condizione migliore a più giocatori. Mi spiace che oggi si sia fatto male Nuytinck“.