Torino, squadra in emergenza: Nicola chiama a raccolta 6 primavera per il Crotone. I dettagli

E’ emergenza totale in casa Torino.

Ieri pomeriggio il Torino ha ripreso gli allenamenti collettivi dopo non aver potuto raggiungere la Capitale per disputare la sfida contro la Lazio. Nonostante la settimana di quarantena imposta dall’Asl sia ormai conclusa, le cose, in casa granata, non accennano a migliorare. L’emergenza legata ai contagi da Covid-19 complica ancora i piani del club piemontese, che attualmente conta ben 8 positivi. Davide Nicola, per questo, attingerà al serbatoio della Primavera per lo scontro il Crotone in programma domenica alle 15:00. In totale saranno 6 i giovani che si aggregheranno alla prima squadra.

Raffaele Spina, Gianmarco Todisco, Jean Freddi Greco, Altin Kryeziu, Krysztofer Horvath e Christian Celesia, o nomi dei ragazzi scelti da Davide Nicola. Nomi a cui potrebbero aggiungersi, anche quelli di Erick Ferigra e Matteo Procopio: due giovani che sarebbero dovuti partire almeno in prestito, ma che sono rimasti in Piemonte.