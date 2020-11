Torino-Sampdoria, Belotti sfida Quagliarella: le formazioni ufficiali del match

La Serie A non si ferma.

Il nono turno di campionato si appresta a completarsi, con la sfida tra Torino e Sampdoria – oltre a quella tra Genoa e Parma – che animerà di certo questo intenso monday night. Diramate da pochi minuti le formazioni ufficiali delle due squadre, con queste ultime che sono alla ricerca di tre punti importanti per uscire da un momento difficile dal punto di vista di prestazioni e risultati. La compagine granata si trova al terzultimo posto in classifica, con soli cinque punti, mentre la formazione ospite occupa la dodicesima posizione e cerca di tornare nella parte sinistra della classifica.

Il Torino di Giampaolo recupera capitan Belotti, che scenderà in campo dal primo minuto in coppia con Zaza per completare il duo avanzato. A dare manforte ai due centravanti ci saranno Ansaldi e Singo sugli esterni, con Linetty e Meitè che gestiranno invece il reparto mediano e coadiuveranno Rincon. Il giocatore ex Juventus giocherà da vertice basso del quintetto di centrocampo, dando sostegno al trio difensivo formato da Lyanco, Bremer e Rodriguez che si posizioneranno davanti a Sirigu.

Per quanto riguarda la Sampdoria di Ranieri, la novità più importante è il ritorno di Verre tra i titolari. L’ex centrocampista dell’Hellas Verona sarà il compagno avanzato di Quagliarella nel duo offensivo blucerchiato. Parte dunque dalla panchina Ramirez che non va nemmeno ad occupare il ruolo di mezz’ala. Al suo posto, invece, ci sarà Ekdal, che con Thorsby, Candreva e Jankto formeranno l’intero quartetto mediano, con l’esterno italiano e il giocatore ceco che ricopriranno le due corsie esterne. Nella retroguardia degli ospiti, davanti ad Audero, toccherà ancora alla coppia formata da Yoshida e Ferrari, con Augello e Bereszynski che agiranno nel ruolo di terzini.

Di seguito le formazioni ufficiali.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Belotti, Zaza.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.