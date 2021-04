Torino-Roma, Fonseca: “Possiamo fare di più. Testa solo all’Europa League? Rispondo così”

Parola a Paulo Fonseca.

A margine della sfida tra la Roma ed il Torino di Davide Nicola, il tecnico giallorosso si è così espresso ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo giocato due giorni fa e abbiamo cambiato molto la squadra in questo momento abbiamo un problema con i terzini e con i difensori centrali. Non abbiamo molte possibilità. Possiamo fare di più. Se la squadra sta pensando solo all’Europa League deve ritornare con la testa in campionato”.

“Abbiamo fatto il primo gol, poi abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita e non l’abbiamo fatto. Nel secondo tempo il Toro è stato più aggressivo di noi e hanno vinto bene. E’ mancata in questa stagione in questa squadra la concentrazione. E’ vero che in Europa League la squadra sta più concentrata. Abbiamo commesso molti errori. Abbiamo sbagliato il campionato, devo assumere questo come principale responsabilità e abbiamo sbagliato di più in campionato“.

“Ci sono giocatori che sono stati più importanti durante la stagione per la squadra, Spinazzola è uno di quelli che ha fatto una grande stagione. Oggi non abbiamo avuto Calafiori che era stanco, anche Mancini che ha giocato tutte le partite. Quando non si hanno giocatori poi succede questo”.