Torino, ora è ufficiale: Cairo ha esonerato Giampaolo. Il comunicato del club granata

Ora è ufficiale: Marco Giampaolo è stato esonerato.

Tredici punti in diciotto gare, piena zona retrocessione al penultimo posto in classifica; numeri catastrofici per il patron del Torino, Urbano Cairo, che a seguito del pareggio maturato in casa sabato pomeriggio contro lo Spezia, ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico nativo di Bellinzona.

Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dal Torino sul proprio sito di riferimento.

“Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”, si legge.