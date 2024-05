Torino-Milan, probabili formazioni: Okafor dal 1′, gioca Jovic, Ilic a centrocampo

Le probabili formazioni della sfida tra Torino e Milan, in programma questa sera alle 20.45.

Mediagol ⚽️ 18 maggio - 14:53

Nella giornata di oggi, sabato 18 maggio, alle ore 20:45, si disputerà nella cornice dello stadio 'Olimpico Grande Torino' la sfida tra il Torino di Ivan Juric e il Milan di Stefano Pioli.

COME ARRIVA IL TORINO — I granata provano a tenere vive le ultime speranze europee. In caso di successo sui rossoneri, infatti, il Torino rimarrebbe attaccato al treno che porta in Conference League. Juric recupera Buongiorno, rimasto in panchina per un problema all'adduttore nella trasferta di Verona. Davanti spazio alla coppia Pellegri-Zapata. A centrocampo gioca Ilic.

COME ARRIVA IL MILAN — L'ampio successo contro il Cagliari ha permesso ai rossoneri di raggiungere la certezza matematica di terminare il massimo campionato al secondo posto in classifica. In occasione della sfida contro il Torino ben cinque titolari dovrebbero partire dalla panchina. Tra i pali ci dovrebbe essere Marco Sportiello, nonostante il ritorno di Mike Maignan, mentre in difesa giocheranno Pierre Kalulu a destra al posto di Davide Calabria, Filippo Terracciano per la prima volta titolare invece di Theo Hernandez. In attacco Jovic centravanti, Giroud giocherà l'ultima a San Siro con la Salernitana, così come Kjaer: i due, infatti, lasceranno il Milan a fine stagione

PROBABILI FORMAZIONI — TORINO (3-4-1-2, probabile formazione): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ilic, Linetty, Rodriguez; Ricci; Pellegri, Zapata. All. Juric

MILAN (4-3-3, probabile formazione): Sportiello; Kalulu, Tomori, Thiaw, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Pioli

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida sarà visibile su DAZN (canale 214 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) o in streaming: DAZN, Sky Go, Now.