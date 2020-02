Torino, Longo rescinde con il Frosinone: nel pomeriggio il primo allenamento al Filadelfia

Giornata calda in casa Torino.

Dopo la clamorosa sconfitta maturata contro il Lecce, i granata sono pronti a tornare in campo in vista del prossimo impegno contro la Sampdoria. Questo pomeriggio infatti, il Toro si recherà al Filadelfia per sostenere il consueto allenamento, che potrebbe essere già diretto da Moreno Longo: non ancora ufficialmente il nuovo tecnico del Torino. Il club granata, dopo la riunione tenutasi al “Via del Mare”, ha trovato l’accordo per la rescissione del contratto con Walter Mazzarri in scadenza a giugno di quest’anno.

Tra i nomi circolati con maggiore insistenza per il successore del tecnico ex Napoli, figurava quello di Moreno Longo, esonerato dal Frosinone a dicembre 2018 e in scadenza con il club ciociaro a giugno. Proprio questa mattina, il tecnico, è tornato in città per risolvere il proprio contratto ed essere così libero di firmare con il Torino. Salvo clamorose sorprese dunque, Moreno Longo, siederà sulla panchina del Toro già a partire dalla prossima sfida contro la Sampdoria.