Torino, ko a Lecce e colloquio Cairo-Mazzarri al “Via del Mare”: due nomi per la panchina granata

Continua la crisi per il Torino.

Momento buio per i granata, crollati rovinosamente sul campo del Lecce, nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Via del Mare”. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Mazzarri: la seconda negli ultimi cinque giorni considerando anche il ko maturato in Coppa Italia contro il Milan. Dati che testimoniano il periodo complicato vissuto dal Torino, attualmente al 12° posto in classifica a quota 27 punti. Un bottino fin troppo magro, alla luce del quale, l’ipotesi relativa all’esonero del tecnico ex Napoli prende sempre più corpo.

L’aria in casa Torino, infatti, sembra ormai cambiata: se l’allenatore toscano dopo lo 0-7 rimediato contro l’Atalanta era stato confermato dal presidente Urbano Cairo al termine di una riunione con lo staff tecnico svoltosi nell’impianto sportivo granata proprio a margine della sfida, oggi, la panchina di Mazzarri, non risulterebbe essere più così salda. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, dopo il fischio finale del match contro il Lecce, tutti i vertici del Torino si sono recati negli spogliatoi del “Via del Mare” per un confronto con Walter Mazzarri. Questa sera infatti, la dirigenza granata, farà importanti valutazioni sul futuro della panchina del Toro. Il primo nome sullo sfondo, secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, è quello di Moreno Longo. Tra i nomi recentemente circolati, anche quello di Gianni De Biasi.