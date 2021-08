Torino, Juric: “C’è qualcuno che vuole andare via, lo accontenteremo”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino

Termina il ritiro del Torino targato Ivan Juric. La formazione granata ha svolto lavoro intenso presso la località di Santa Cristina in Val Gardena. Queste sono tutte le parole dell'ex coach del Verona riportate da La Stampa, Tuttosport e La Gazzetta dello Sport.

PJACA – “Mi piace tanto, tanto, tanto. Pjaca lo avrei voluto già a Verona: nella sua ancora giovane carriera è stato sfortunato più volte per colpa degli infortuni ma ora può diventare quello che sembrava. Lo scorso anno ha ritrovato continuità al Genoa, sta tornando un giocatore vero. Se un club come la Juve investe più di 20 milioni di euro per prenderlo vuol dire che non è un giocatore normale, è un giocatore forte. Giocherà da trequartista, faccia alla porta: sulla fascia si corre di più. All’occorrenza può fare anche la seconda punta”.

MILINKOVIC – “Ha tantissime qualità, però deve lavorare per migliorare. Stiamo parlando di un portiere di livello molto alto per struttura, gioco con i piedi e personalità. Secondo me in passato non ha lavorato così tanto come avrebbe dovuto. Parlo proprio di tecnica del portiere”.

BREMER – “È caduto sulla stessa caviglia alla quale si era fatto male in ritiro. Tutte le volte che lo vedo crollare a terra mi viene male, un dolore al petto (ride, ndr)! Ma per fortuna non dovrebbe essere un infortunio grave, mii sembra che sia solo una forte botta alla caviglia. Però questo ragazzo è davvero positivo, molto positivo”.

IZZO – “La sua esclusione con il Rennes? È stata una scelta tecnica”.

RODRIGUEZ – “Di lui dice tutto il curriculum. Lo scorso anno è andato male, però è un difensore che sa giocare al calcio. C’è sempre a Mondiali ed Europei: è un buon difensore. Il ruolo? Per me un terzo di difesa sul centrosinistra”.

OLA AINA – “È un giocatore che a me piace. Anche come ragazzo. Ci porta questo London style, tutto un fascino suo, vede il mondo in un modo po’ diverso. Però c’è da lavorare. A Rennes in accelerazione ha lasciato sul posto anche avversari che erano costati 20 milioni di euro. Ha delle qualità, ha fatto bene diversi dribbling, dei cross. Però un pi’ più di attenzione questo giocatore dee metterci sì. Ma mi pare che lui sia uno che c’è. Non è che dico qua con Aina non c’è niente da fare. Secondo me si può lavorare bene con lui e su di lui. Sulla fascia può giocare ugualmente a sinistra e a destra, usa tutti e due i piedi”.

MERCATO – “Ci sono zone del campo dove non li abbiamo i giocatori. A Rennes con Pjaca c’è stato Linetty che mi è piaciuto per dinamicità, gioco, seconde palle. Ha fatto bene. Ma sicuramente vogliamo altro in quel ruolo. E non solo lì. Secondo me ci sono 3 o 4 situazioni che dobbiamo migliorare. C’è qualcuno, come ad esempio Lyanco, che vuole andare via e lo accontenteremo”.