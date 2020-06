Torino, intervento riuscito per Baselli: il comunicato e i tempi di recupero

Buone notizie in casa Torino.

Intervento riuscito per Daniele Baselli, che qualche giorno fa, in allenamento, aveva riportato una lesione parziale del legamento crociato: questa mattina, il centrocampista classe ’92 si è sottoposto all’intervento di ricostruzione del legamento presso la ‘Clinica Toniolo’ di Bologna e tra circa due settimane potrà iniziare la riabilitazione in vista ovviamente della prossima stagione. Il suo rientro in campo, però, è previsto tra sei mesi.

Torino, tegola Baselli: infortunio al ginocchio ed esami strumentali, ecco il report medico

Di seguito, il comunicato del club granata.

“Questa mattina, presso la Clinica Toniolo di Bologna, Daniele Baselli è stato operato al ginocchio destro dal professor Stefano Zaffagnini, in presenza dello staff medico del Torino FC. L’intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed è perfettamente riuscito. Tra circa due settimane il centrocampista potrà iniziare la rieducazione”, si legge.