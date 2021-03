Torino-Inter, Stellini: “Tutto sul mio rapporto con Conte. Lukaku e Lautaro? A volte dobbiamo frenarli”

Ipoteca nerazzurra.

Serie A, 27a giornata: l’Inter di misura a Torino, la Roma ko a Parma. Ecco come cambia la classifica

L’Inter ha battuto di misura il Torino di Davide Nicola trovando così l’ottava vittoria consecutiva nel massimo campionato italiano. Ad aprire le danze Romelu Lukaku dal dischetto, a chiuderle Lautaro Martinez con un imperioso stacco di testa ai danni di Salvatore Sirigu. A margine del match in questione il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha commentato così ai microfoni di SkySport la convincente vittoria nerazzurra.

Torino-Inter, Lautaro Martínez: “Partita difficile. Stiamo crescendo e lo abbiamo dimostrato”. E sul rinnovo..

“Sono vittorie molto importanti perchè queste partite non sono semplici da giocare in quanto l’importanza dei tre punti è grande anche per l’avversario quindi queste squadre ti aspettano e ci vogliono delle grandi giocate o degli episodi per sbloccarle. Noi siamo stati nel primo caso bravi a sfruttare l’episodio del rigore e nel secondo a trovare una grande giocata con Sanchez e Lautaro Martinez“.

Sulla coppia offensiva nerazzurra: “Hanno tante frecce nel loro arco. E uno completa l’altro. Lukaku è un punto di riferimento continuo e Lautaro fa un grande movimento. In più aggiungiamo la loro predisposizione al sacrificio e ad aiutare la squadra nella fase difensiva che per noi è importante. Quando si giocano tante partite a volte li dobbiamo frenare nel volersi allenare sui tiri in porta perchè le tante partite portano anche stanchezza e non bisogna commettere errori nell’allenamento. Ora abbiamo un po’ più di respiro e un po’ più di possibilità di lavorare sui dettagli“.

E su Eriksen: “Avevamo Christian con qualche problema fisico ma stava bene ed era pronto per la partita. Ci aspettavamo da loro due un cambio di marcia. Ci aspettavamo una partita combattuta e loro potevano essere un’arma in più a gara in corso. Ha cambiato e ha svoltato nelle prestazioni e nell’essere decisivo nelle nostre partite. E’ un ragazzo che ci ha sempre provato, è un problema di abituarsi ad un calcio differente come quello italiano. In questo momento si è adattato bene al campionato e al sistema di gioco che proponiamo“.

Chiosa finale di Cristian Stellini circa il proprio rapporto con Antonio Conte: “Un rapporto costante ma non mi piace di parlare di me e del mio rapporto ma di quello di tutto lo staff. Io non porto solo me stesso e il pensiero del mister ma rappresento uno staff e ci sono tanti collaboratori come me che comunicano col mister. Lavoriamo per supportare la sua idea e i complimenti vanno a tutto lo staff. Il lavoro è tanto e ci mettiamo tanto impegno per supportare il nostro allenatore”.