Torino, infortunio muscolare per Verdi: report e tempi di recupero

Brutte notizie in casa Torino.

A poche settimane dal ritorno in campo, si ferma Simone Verdi: l’attaccante granata al termine dell’odierna seduta di allenamento è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro.

Le condizioni del classe ’92 verranno rivalutata la prossima settimana con una nuova ecografia. I tempi di recupero generalmente sono di almeno 4 settimane, dunque, Moreno Longo non potrà contare su Verdi per la nuova fase del campionato di Serie A, successiva allo stop dettato dall’emergenza Coronavirus, che avrà inizio il prossimo 20 giugno con i quattro recuperi della venticinquesima giornata. Il Torino inaugurerà la ripresa sabato alle ore 19:30 in casa del Parma.