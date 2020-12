Torino, Graziani: “Giampaolo un miracolato, ecco il motivo. Belotti? Un cuor suo spera una cosa”

La parola passa a Ciccio Graziani.

L’ex centravanti del Torino ha parlato del momento difficile che il club del patron Urbano Cairo sta attraversando in questo ultimo periodo. L’ultimo posto in classifica – occupato proprio dai piemontesi – non fa dormire di certo sogni tranquilli a tifosi, società e squadra, tutti fortemente intenti nel voler cambiare rotta nel più breve tempo possibile. Graziani – intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva – ha voluto fare il punto proprio sulla situazione in casa Toro, soffermandosi sulla fiducia che il presidente come tutta la sua dirigenza sta riponendo nel tecnico Marco Giampaolo. Ecco le sue parole: “Marco Giampaolo è un miracolato. Nonostante tutto ha la fiducia del presidente. La dirigenza pensa e spera che sia un allenatore bravo. Sicuramente c’è un bel rapporto con la squadra e quindi vanno avanti con lui. Il problema vero è che questa squadra, potenzialmente attrezzata per l’Europa League, non riesce ad esprimersi. A Cairo ho suggerito di far benedire la squadra perché qualcuno ha fatto il malocchio. Io sulla panchina del Toro? Non mi dispiacerebbe avventurarmi in quella realtà dalla panchina, ma non ci sono i presupposti”.

Prima Pagina, Tuttosport: “CR7 calciatore del secolo! Torino da Lobotka a Pavoletti, sprint a gennaio”

Chiosa finale di Graziani legata ad Andrea Belotti, molto vicino a superare il record di reti con la maglia granata appartenente proprio all’ex bomber: “Sta bruciando la sua carriera restando al Torino? In cuor suo spera di andare in una squadra che gioca le coppe e si chiede quando arriverà questa opportunità. Spero che mi superi nella classifica marcatori storica del Torino”.