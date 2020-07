Torino-Genoa, Franceschini: “La rissa del 2009? Una macchia che porto ancora dietro, vi racconto”

“Io quella macchia non posso levarla”.

Queste le parole sincere di Ivan Franceschini. L’ex difensore di Torino e Genoa ha fatto un triste salto nel passato, ricordando ai microfoni del portale ‘GianlucaDiMarzio.com’ la violenta rissa che il 24 maggio 2009 coinvolse giocatori e tifosi granata e rossoblu, in un match che avrebbe segnato un crocevia importante per entrambe le compagini: “Fu un momento davvero difficile. Giocavamo tutti con gli occhi sul campo, ma le orecchie anche alle altre partite: c’erano 4-5 combinazioni possibili. Si ricorda tutto, come fosse ieri. Avevo ripreso a giocare con l’arrivo di Camolese, nove partite su nove. Eravamo vicinissimi alla salvezza, per me sarebbe stata l’occasione del riscatto. Si dice sempre che a un giocatore non interessi, perché guadagna tanti soldi, non è così. Io ho ottenuto cinque promozioni in carriera, ma anche quattro retrocessioni: mi è rimasta più questa macchia”.

“La delusione è di un gruppo che vede sfumare il lavoro di un anno – ha proseguito con rammarico Franceschini -, di una squadra che in quella stagione, dopo tante difficoltà, era tornata a crederci. Cosa successe in campo? Mi ricordo parecchio sconforto. Le squadre litigarono in maniera accesa, ma per fortuna non si andò oltre un certo livello. Però quando siamo tornati nello spogliatoio c’era un silenzio incredibile, avevamo capito che eravamo spacciati, fu molto pesante”.

Dopo circa un decennio da quel brutto evento la sfida tra Torino e Genoa assume ancora un ampio valore a livello di classifica: stasera infatti Moreno Longo e Davide Nicola, entrambi ex compagni di Franceschini, si sfidano per non retrocedere. Nel 2009 quel match rappresentava per il difensore l’occasione di evitare un addio che comunque arrivò a fine stagione: “Poteva essere la mia occasione per restare”, ha proseguito l’ex granata, che oggi, dopo 11 anni, è pronto a vivere dall’esterno uno scontro nel quale la posta in palio resta davvero altissima.