Torino, Comi: “Sconfitta inaccettabile, squadra rassegnata. Mazzarri? Faremo nostre valutazioni”

Ore di riflessione in casa Torino.

Momento complicato per la compagine granata, crollata sotto i colpi del Lecce al “Via del Mare”, nella sfida andata in scena questo pomeriggio. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per la compagine piemontese: un dato che testimonia il periodo critico vissuto dal Torino e che mette sempre più in bilico la panchina di Walter Mazzarri. Proprio a margine della sconfitta maturata contro la compagine salentina, il presidente Urbano Cairo è sceso negli spogliatoi dell’impianto sportivo pugliese per un confronto con il tecnico. Un argomento, quello relativo al futuro della panchina granata, su cui il direttore generale del club Antonio Comi si è espresso ai microfoni di “Sky Sport”.

“Stiamo riflettendo sul futuro perché di certo questa è una sconfitta inaccettabile. Un ko che fa male a tutti, squadra, tifosi e società. Mazzarri? Ripeto, faremo le nostre valutazioni, riflettendo attentamente. L’atteggiamento dei ragazzi non era quello che ci aspettavamo. Rifletteremo all’interno e poi vedremo. Quando si fanno le riflessioni si fanno a livello globale e coinvolgono anche l’allenatore. Vedere una squadra rassegnata è stata la cosa più brutta. A caldo è difficile parlare, adesso dobbiamo rientrare e ci confronteremo molto bene Mazzarri dopo la partita ha avuto la febbre, mi dispiace che non stava bene”.