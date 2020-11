Torino, Chiambretti shock: “Il Covid-19 ti uccide come il cancro”

Piero Chiambretti e il Coronavirus.

Il noto conduttore televisivo, super tifoso del Torino e oggi alla conduzione del programma Tiki Taka, è intervenuto ai microfoni di Toronews.net per parlare di calcio e non solo. Chiambretti, infatti, in primavera ha avuto il Covid e ha dovuto convivere con la perdita della madre morta proprio a causa del virus pandemico. Ecco le sue dichiarazioni in merito all’esperienza vissuta: “Il Covid non va sottovalutato. Nonostante il semi-lockdown, nonostante l’aumento dei ricoverati, nonostante l’incremento dei decessi, in tanti pensano che il Covid tocca gli altri e non loro. Invece, non c’è cosa più facile di prendersi il Covid. Su un aspetto hanno ragione i negazionisti, ovvero è come prendere un’influenza, ma si dimenticano che ti uccide come un cancro”.

