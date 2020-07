Torino, Cairo smentisce la cessione del club: “Non incontrerò nessuno, la società…”

“Il Torino non è in vendita“.

Non lascia spazio a fraintendimenti il presidente granata Urbano Cairo. Al termine della Serie A, per il Toro, sarà tempo di guardare al futuro. L’opaca stagione ormai vicina alla sua conclusione, costringerà il club piemontese a guardare avanti, con l’obiettivo di cancellare mesi pieni di alti e bassi che hanno portato il Torino a lottare per mantenere la categoria. Inevitabile dunque, per la piazza granata, interrogarsi sul futuro del club: oggetto del desiderio di una cordata di imprenditori interessata a rilevare la società, dopo la richiesta pubblica di un incontro con i vertici del Toro avanzata da parte di un advisor torinese.

A fare chiarezza sullo spinoso argomento, il presidente Urbano Cairo: espressosi ai microfoni di “Sky Sport”. “Non ho intenzione di vendere il Torino. Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Stiamo lavorando per il futuro”