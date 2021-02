Torino, Cairo: “Episodio Conte-Agnelli colpa dell’adrenalina. Diritti tv? Dobbiamo valutare un aspetto”

Urbano Cairo al termine dell’assemblea della Lega Serie A.

Lega Serie A, Preziosi e Campoccia arrivano allo scontro fisico: si scaldano gli animi sui diritti televisivi, spintoni e rissa sfiorata. I dettagli

Il presidente del Torino, a margine della riunione tra i club per discutere dei diritti tv 2021/24, ha parlato della lite tra Preziosi e Campoccia avvenuto proprio durante la suddetta riunione.

“Diritti tv? Ci sono delle offerte per i diritti tv, ora dobbiamo ragionarci. Anche il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l’impressione che siano in diversi a voler procedere in tal senso. Lite Preziosi-Campoccia? Ci sono magari delle situazioni differenti… Qualcuno sta cambiando idea, non si sa bene per quale motivo. Io però non sono preoccupato. Lite Conte-Agnelli? Le cose che avvengono durante le partite di calcio sono legate all’adrenalina che va a mille. Non ho visto nessun tipo di tensione tra Inter e Juve oggi, sono cose di campo. Questi episodi si verificano pure in altri campionati, anzi succede anche di peggio”.