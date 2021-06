Torino, buone notizie per Rincon: dimesso dall’ospedale dopo polmonite da Covid

Il centrocampista del Torino ha dato importanti aggiornamenti sul suo stato di salute dopo aver contratto il Covid-19

Sospiro di sollievo per il centrocampista del Torino, Tomas Rincon, che dopo aver contratto il Covid era stato costretto a rinunciare alla partecipazione alla Coppa America con il suo Venezuela. Il calciatore, nelle scorse settimane, aveva reso noto tramite social di essere stato ricoverato per una polmonite interstiziale e per altre complicanze legate al Covid-19. Oggi Rincon è stato dimesso: una buona notizia diffusa dallo stesso centrocampista tramite il proprio profilo Instagam.