Torino-Atalanta, Giampaolo: “La Dea peggior avversario possibile, era quasi proibitivo affrontarli”

Ancora una sconfitta per i granata.

Nella seconda giornata di campionato, il Torino di mister Marco Giampaolo ha affrontato l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. Il match delle ore 15.00 allo stadio “Grande Torino” è terminato 4-2 in favore della Dea, con i gol messi a segno da Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon; per i granata aveva provato a riaprire la partita Andrea Belotti, autore di una doppietta. Il tecnico del Torino Marco Giampaolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’incontro, ha commentato la seconda sconfitta di fila per la sua squadra.

“In questo momento l’Atalanta era il peggior avversario possibile per noi che siamo in costruzione. Hanno un’autostima e una consapevolezza straordinaria, il nostro percorso è iniziato da un mese e mezzo. La squadra nel complesso ha fatto cose buone, ma in questo momento era quasi proibitivo affrontarli. Questa gara darà spunti per migliorare, ma non la partita per dire come sta il Toro. Mercato? Adesso non voglio parlarne, sono cose che discuto con il club e non voglio alibi. Io analizzo le gare con i giocatori che ho a disposizione: hanno dato tutto quello che avevano, si sono impegnati e ce l’hanno messa tutta. Ero consapevole che l’Atalanta non avrebbe fatto testo per noi. Ci sono tante situazioni su cui lavorare, questa squadra difendeva a tre e ora ha cambiato parametri. I ragazzi ci danno dentro e poi sono cose che si mettono a posto giorno dopo giorno, ma quando trovi l’Atalanta così è difficile per tutti, anche per squadre più titolate della nostra“.

