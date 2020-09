Torino-Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Non ci siamo mai tirati indietro. Ecco come agirò in Champions League”

L’Atalanta fa il suo esordio nella Serie A 2020/2021 con una vittoria.

Nella gara delle 15.00 allo stadio “Grande Torino” si sono affrontati il club granata di Marco Giampaolo e i bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini. Il match è terminato 4-2 in favore degli orobici, grazie alle reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon; alla Dea aveva provato a rispondere con una doppietta il capitano del Torino Andrea Belotti. Nel post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio l’allenatore della Dea Gian Piero Gasperini.

“Siamo una squadra con tanti pregi, per questo batto l’attenzione su qualche difetto che dobbiamo migliorare. Scudetto? Non ci siamo mai tirati indietro. Chiaro che non possiamo avere come obiettivo iniziale la vittoria del campionato. Ma possiamo partire, misurarci con squadre che sono cresciute e migliorate e vedere la nostra consistenza. Se resteremo più in alto possibile, vedremo. Siamo più forti, sì. In consapevolezza, in sicurezza, ma anche tecnicamente. Abbiamo molte soluzioni e la squadra non si scompone anche quando va in svantaggio. Abbiamo nuovi innesti di valore, dobbiamo inserirli. E quando tornerà Ilicic saremo ancora più forti. Champions League? A livello di energie toglierà qualcosa, quest’anno ruoterò di più i giocatori. Ma abbiamo fatto tre settimane di ottima preparazione e fisicamente stiamo bene. Anche se tutti parlano dell’Atalanta come squadra fisica, io inviterei a guardare al gioco e a pensarci come squadra tecnica“.

