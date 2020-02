Tiscione-Mediagol: “Palermo società seria, spero in una chiamata. Pergolizzi? Non si può criticare”

Filippo Tiscione commenta il momento che il Palermo sta vivendo.

L’ex Ternana e Siracusa, che attualmente veste la maglia del Città di Sant’Agata nel girone B di Eccellenza, segue con passione le sorti della squadra della sua città. L’estate scorsa, qualche rumors in merito ad un possibile arrivo del classe ’85 al club del duo Mirri-Di Piazza, ma nulla di fatto.

L’esperto attaccante, intervenuto ai microfoni di Mediagol.it nel corso del consueto format pomeridiano condotto da Massimiliano Radicini e Benedetto Forestiere, ha detto la sua in merito alle critiche recentemente rivolte al tecnico rosanero Rosario Pergolizzi: “I campionati di Serie D bisogna vincerli, non è importante giocare bene. Non do colpe a nessuno, ma ci sono dei campi in cui è impossibile giocare. La volontà e la fame di portare a casa i tre punti devono essere superiori alla tecnica e alla qualità. Fare un bel gioco, anche per una squadra ben organizzata come il Palermo, non è facile. Per i rosanero è importante vincere e uscire presto da questa categoria. Pergolizzi è primo a +7 sulla seconda, non gli si può dire nulla. È normale però che le critiche arrivino sempre. Crivello? Lo conosco perché abbiamo giocato contro in Serie B, è un grande professionista che tra i dilettanti non c’entra nulla. Futuro? Da palermitano spero sempre in una chiamata, anche se adesso sono un giocatore del Città di Sant’Agata e voglio portare in alto questa squadra. Sarò sempre un tifoso rosanero, in campo o sugli spalti. Nuova proprietà? Sta facendo bene. Sappiamo tutti in che situazione era il Palermo e cosa è successo. Ringrazio la società perché non è difficile uscire da queste situazioni difficili, allestire una squadra ben organizzata in poco tempo e rimanere in testa alla classifica per tutto il campionato. Mi auguro che riescano a riportare il Palermo dove merita. Voglio immaginare che tra qualche anno i rosanero possano conquistare nuovamente gli obiettivi del passato, come la finale di Coppa Italia, ed avere giocatori di livello, come quelli che oggi giocano nei grandi club in Champions League“.

