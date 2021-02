Tevez, grave lutto l’ex Juventus: morto il padre Segundo, aveva lottato contro il Covid-19

Dramma familiari per Carlos Tevez.

Non ce l’ha fatta il padre adottivo del bomber del Boca Juniors, Carlos Tevez. Segundo, si è spento nelle scorse pre dopo una serie di gravi problemi di salute che lo tormentavano ormai da un anno, aggravati dal Covid-19. Quasi 12 mesi fa il papà dell’Apache, già alle prese con il diabete, aveva subito un delicato intervento chirurgico al collo a cui è seguita la lotta contro il Coronavirus: contratto proprio dopo l’operazione. Carlo Tevez, come già annunciato dal suo club, ha lasciato il ritiro e non scenderà in campo in occasione della sfida tra il suo Boca e il Newell’s. Forte era infatti il legame che intercorreva tra l’ex Juventus e Segundo, marito della zia dell’Apache, che lo aveva cresciuto dopo la scomparsa del suo padre biologico avvenuta prima che Carlos nascesse.

“Il Boca Juniors piange la morte di Don Segundo, il padre di Carlitos, e accompagna la famiglia Tevez e i loro amici in questo momento di così tanto dolore e tristezza”.