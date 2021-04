Ternana, Vantaggiato rivela: “Gol in rovesciata? C’è una scommessa con Zampagna, dovrà mangiare una cosa”

Il mio gol in rovesciata? Non ci ho pensato due volte.

Queste le parole di Daniele Vantaggiato, intervenuto al termine della sfida di Serie C contro la Cavese. L’attaccante in forza alla Ternana ha commentato ai microfoni di Cusano Tv la larghissima vittoria per 7-2, che ha regalato altri tre punti alla formazione rossoverde. Nel corso dell’intervista, il bomber della franchigia capolista del girone C ha raccontato un curioso e simpatico retroscena legato alla sua seconda rete siglata proprio nel match contro la Cavese. Vantaggiato si è infatti esibito in un grandissimo colpo in rovesciata, terminato alle spalle del portiere avversario. Una grandissima giocata da parte del centravanti, che nel post gara ha rivelato di aver indetto una scommessa con Riccardo Zampagna, suo caro amico.

Ecco le sue parole al termine dell’incontro: “Con Zampagna ho fatto una scommessa, dove gli ho detto che se facevo gol in rovesciata, lui avrebbe dovuto mangiare l’erba ed ora dovrà pagare il pegno. Cerco di mettercela tutta nelle partite e sono contento di riuscirci. Il secondo gol? La volevo quella palla e non ci ho pensato su due volte”.