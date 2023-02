Ternana-Parma, Pecchia: “Continuità? Rispondo così. Buffon un riferimento importante”

Le parole del tecnico del Parma alla vigilia della sfida contro la Ternana

“Il clima, a parte il freddo (ride, ndr) è positivo. Anche di consapevolezza, perché la prestazione è stata fatta con grande determinazione e grande voglia. In più col giusto peso che gli è stato dato, settimana positiva nel lavoro e pensare a mettere via le partite precedenti, pensando subito alla prossima. "

Così il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, alla vigilia della sfida contro la Ternana in programma domani pomeriggio al "Liberati".

Continuità? Costruire una mentalità vincente, sulla quale si lavora dall’inizio dell’anno, ci vuole del tempo perché vincere una partita, farlo bene, metterla da parte, pensare alla prossima, riproporre la stessa determinazione, lo stesso atteggiamento, ricercare e alzare continuamente l’asticella, questo è il nostro impegno. Al di là della discontinuità che viene definita in questa modo: per noi è creare mentalità vincente significa lavorare una settimana, mettersela da parte e proporre la stessa settimana lo stesso lavoro. Più partite passano e più si restringe il tempo, così come i margini. Ogni partita determina qualcosa, la classifica ha un valore relativo e cambiano continuamente gli scenari. Anche perché finito il mercato non c’è più niente da parlare, quindi pensare alla partita di Terni e ripensare a quello che è successo all’andata, deve essere un altro esame di un certo valore”.

“Parlo per tutti i giocatori, inclusione totale. La rosa è definita, dentro tutti si devono sentire responsabili, partecipi di una vittoria e responsabili di una sconfitta, al di là di chi gioca di più o meno. Anche domenica sono stati importanti gli inserimenti di Zagaritis e Coulibaly, per me deve essere un’inclusione totale. Per questo sabato porterò Cobbaut, che ha fatto una prima settimana di lavoro anche se non è pronto per giocare. Ho un gruppo unico e tale deve essere, fino alla fine. Gli assenti? Unico che non parte è Ansaldi, per il resto tutti sono a disposizione ad eccezione di Mihaila e Camara. Valentin è stata la cosa più brutta che ci portiamo dietro con la partita contro il Genoa”.

“Parliamo con Gigi di questa situazione, di questa mentalità da voler costruire. Prepararsi e vivere la partita, avendo lo stesso atteggiamento e la stessa linea, per riproporre un’altra partita per vincere. Tante volte ce lo siamo chiesti, questo fa parte della nostra squadra. Noi, lo staff, i più vecchi, devono dare uno stimolo in più perché poi i giovani hanno bisogno di tempo. E la squadra è piena di giovani, ma questo sappiamo che è un percorso di crescita. Ecco le parole di Gigi, che è un riferimento importante, perché sa cosa vuol dire stare in una squadra che vince le partite e arriva a vincere i titoli, ci porta tutti nella stessa direzione per creare una mentalità vincente. Gigi è un riferimento per i più giovani, i meno giovani. Il modo di esternare dentro un gruppo è uno stimolo per tutti. Al di là delle parole, il fatto di stare dentro un gruppo anche una parola diventa fondamentale. Non è tutti i giorni si arriva al campo e si fanno i discorsi, ma basta una parola quando si arriva al campo”.

“Sta dando continuità negli allenamenti, questo è fondamentale. Nella prima parte il suo lavoro settimanale era continuamente interrotto, anche durante le partite già da quella con l’Inter. Il fatto che possa giocare da esterno che attacca la porta lo ha già fatto in questo campionato e i gol li ha realizzati proprio da quella posizione. Va ad aumentare senz’altro il suo bagaglio tecnico, anche se domenica ha giocato da attaccante centrale. Io credo che il suo ruolo sia centrale, ma può fare anche l’esterno e lo ha dimostrato. Riesce a fare le due fasi con grande efficacia”.

“Noi abbiamo giocato sia con una punta di ruolo, sia con due esterne. Per l’andata mi brucia tantissimo, oggi affrontiamo una squadra totalmente diversa nell’atteggiamento e nel modo di stare in campo. Quella partita dell’andata ha lasciato grande rabbia per come si sviluppò quella gara. Noi dovremo avere lo stesso atteggiamento di domenica. All’andata l’avevamo approcciata bene, più di ogni altra partita. Ci scivolò di mano, mi aspetto un esito diverso”.