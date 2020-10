Ternana-Palermo, rossoverdi a caccia del bis: la carica di Lucarelli e gli obiettivi di Boscaglia, sarà una gara di fuoco

Ternana-Palermo è un banco di prova importante per i rosanero.

Il rinvio della gara contro il Potenza della scorsa settimana – causa Coronavirus – complica e non poco la fatica dei rosanero, che alle 15.00 scenderanno in campo per il primo vero big match della stagione con un rodaggio quasi nullo e con una squadra che ha nelle gambe una sola partita, al contrario dei rossoverdi, che fra Coppa Italia e campionato, ne hanno già fatte ben tre. Il test contro la formazione di mister Cristiano Lucarelli, reduce da una larga vittoria in trasferta, diventa quindi una prova di fuoco.

Ternana-Palermo, vietato sbagliare: Boscaglia perde Crivello e Corrado, si va verso il 3-5-1-1

Da una parte, dunque, gli uomini di Roberto Boscaglia, chiamati a non sbagliare, ma a vincere, perchè allo stato attuale solo la vittoria potrebbe dare quella normalità che ai rosanero serve come ossigeno. Dall’altra – scrive l’odierna edizione de ‘La Nazione’ -, la Ternana, a caccia del secondo successo consecutivo, stavolta però tra le mura amiche. “Nei 23 convocati non ci sono gli infortunati Celli, Salzano e Ferrante, oltre ai probabili «fuori lista» Bergamelli e Argento. Nel Palermo forfait di Crivello e Corrado. Doda e Accardi non al meglio”. La formazione titolare, in entrambe le squadre, potrebbe quindi riservare più di qualche sorpresa.

