Ternana-Palermo, Falletti: “È una gara come le altre, i rosanero sono forti ma noi vogliamo vincere”

La Serie C entra nel vivo.

Nella terza giornata di campionato, in turno infrasettimanale, la Ternana ospiterà il Palermo, mentre il resto del calcio è fermo per la pausa dedicata alle Nazionali: i rossoverdi, tra i favoriti per la promozione in Serie B, arrivano con il peso di un pareggio e una vittoria sulle spalle; i rosanero, invece, sono reduci da una sconfitta – in casa del Teramo all’esordio – e il rinvio della seconda giornata, a causa di due positività al Covid-19 rilevate tra i calciatori del Potenza.

Il match, in programma mercoledì’ 7 ottobre allo Stadio “Libero Liberati”, si giocherà alle ore 15.00 e non più alle 20.45 come inizialmente previsto. A Terni, Cesar Falletti, si ritroverà faccia a faccia con il suo passato, a poco più di un anno dalla separazione per il fallimento del vecchio Palermo. Il trequartista uruguaiano, che ha indossato la maglia rosanero nella stagione 2018/19, collezionando 32 presenze e 4 gol, ai microfoni del ‘Giornale di Sicilia’, ha così suonato la carica: “Ho lasciato un bel ricordo a Palermo, oggi però devo pensare alla Ternana e a vincere mercoledì. Ho ancora tanti amici lì, penso ai magazzinieri. È una partita come le altre, adesso sono alla Ternana”.

“Il Palermo è molto forte – ha proseguito il classe ’92 -, e credo sarà difficile batterli. Adesso però dobbiamo solo pensare ad allenarci bene per questa gara”, ha concluso Falletti.