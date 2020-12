Ternana, Lucarelli: “Leone si risparmi il viaggio a Milano, la rosa è perfetta. Sosta? Importante per un motivo”

Cristiano Lucarelli elogia i suoi per questo strabiliante inizio di stagione.

Sedici partite disputate e 4o punti all’attivo. Questo il bottino finora conquistato dalla Ternana, che arrivati alla pausa natalizia comanda il girone C di Lega Pro con un significativo stacco di sei lunghezze sul Bari secondo. Una striscia positiva di ben undici successi consecutivi ha esaltato non poco tutto l’ambiente rossoverde, specialmente per l’alto coefficiente di difficoltà che tale gruppo di Serie C presenta a tutte le squadre in corsa per una promozione in cadetteria. Di questo ne è consapevole anche lo stesso Lucarelli, chiamato ai microfoni di Tuttosport per fare un primo bilancio su quanto si è visto in questa prima parte dell’annata:“Avevo chiesto ai ragazzi di arrivare alla sosta con un quattro davanti e ci siamo riusciti. Ora serve un po’ di riposo per recuperare le energie e i giocatori che hanno avuto qualche problema fisico. Nessuno di noi pensa che il campionato sia finito, fino al 25 aprile dobbiamo giocare con la stessa determinazione che abbiamo avuto finora. Si è creata un’ottima alchimia nel gruppo e per quanto mi riguarda il ds Leone può risparmiarsi il viaggio per Milano. A meno che qualcuno non chieda di andar via”.

