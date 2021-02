Ternana, Lucarelli esalta il gioiello del Palermo Lucca: “Mi ha impressionato, mai visto giocatore di 20 anni così forte”

Cinque a uno. È questo il risultato finale di Ternana-Casertana.

I rossoverdi di Cristiano Lucarelli continuano a volare spediti verso l’obiettivo promozione: ieri sera, la compagine umbra ha battuto per 5-1 allo Stadio “Libero Liberati” la Casertana grazie alle reti messe a segno da Furlan, Partipilo, Raicevic e Peralta.

Soddisfatto e orgoglioso del risultato l’allenatore nativo di Livorno, che in conferenza stampa, al termine del match, ha speso parole al miele anche per il giovane attaccante di proprietà del Palermo, Lorenzo Lucca, autore del gol messo a segno dai rosanero lo scorso sabato al ‘Renzo Barbera’, proprio nel corso della sfida contro i rossoverdi: “Mi ha impressionato, mai visto un giocatore di 20 anni così forte, bravo con i piedi, con gamba. Si vede un’agilità per la struttura che ha che non è comune. Ha un potenziale incredibile. Anche se noi siamo contenti del Raicevic di stasera, cosi come di Ferrante e di Vantaggiato”, ha concluso Lucarelli.