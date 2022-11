Ternana, il derby di Lucarelli: “Pisa squadra top, ma i miei attaccanti…”

La quattordicesima giornata di campionato vede la Ternana di Cristiano Lucarelli fare visita al Pisa del tecnico Luca D'Angelo, nel match in programma sabato 26 novembre alle 18.00 allo stadio Arena Garibaldi. Gli umbri sono reduci dal pari maturato contro il Brescia di Pep Clotet, mentre i nerazzurri sono reduci dal pareggio esterno contro il Cagliari di Fabio Liverani. Gara contro i toscani viene presentata dal tecnico delle fere nel corso del format televisivo in onda su Sky "Calciomercato l''Originale". Di seguito sue le dichiarazioni.

“Sarà una partita che vivrò normalmente perché ormai è diventata un’abitudine incontrare il Pisa soprattutto in Serie C, è una partita come le altre, diverso se l’affrontassi questa partita con il Livorno, in questo momento sono interessato a fare risultato su un campo difficilissimo contro una squadra molto forte che l’anno scorso ha fatto finale play off. E’ una delle squadre più forti del campionato".