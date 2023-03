Ternana-Bari, Antenucci: “Entrambi abbiamo bisogno di punti. Lucarelli…”

Dopo il buon punto conquistato al "San Nicola" contro il Frosinone, il Bari sarà ospite del Parma nella trentesima giornata di Serie B. I Galletti, attualmente al terzo posto alle spalle del Genoa, sono a caccia dell'ottavo risultato consecutivo per agganciare i rossoblu. In vista della gara del "Liberati", l'attaccante biancorosso Mirko Antenucci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bari:

"Sono un'ottima squadra con buonissimi giocatori, a inizio anno forse ci si aspettava qualcosa di più da loro, ma rimangono fastidiosi e bisogna stare molto attenti. Sia noi sia loro abbiamo bisogno di punti. Lucarelli? Siamo concentrati sul nostro percorso a prescindere dall'avversario, non dobbiamo essere interessati a quello che dicono gli altri. Per qualsiasi obiettivo, ora i punti pesano. Per tutte è la partita della vita, manca poco alla fine"