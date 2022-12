Ternana, Bandecchi punta in alto: l’ex Palermo Sabatini contattato dalle “Fere”

Manager illuminato e visionario, artefice di una parabola professionale costellata di grandi intuizioni e lungimiranti operazioni di mercato. Una parata di talenti cristallini scovati in tempi non sospetti e lanciati nell'olimpo del grande calcio, una competenza profonda e trasversale sublimata da una rara sensibilità di matrice umana e calcistica. Walter Sabatini è certamente uno dei dirigenti più qualificati e completi del panorama calcistico italiano, che ha prestato la sua opera professionale per club del calibro di Lazio, Palermo, Roma ed Inter, firmando lodevoli imprese gestionali e tecniche anche al timone dirigenziale di società di livello come Bologna e Salernitana.