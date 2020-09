Teramo-Palermo, Santoro: “Sono palermitano, fare gol è stato particolare per me. Emozione unica giocare contro i rosanero”

Eosrdio negativo per i rosanero in Serie C.

Nel match delle 15.00 valido per la 1a giornata del campionato di Serie C, il Palermo è uscito sconfitto dallo stadio “Gaetano Bonolis” durante la sfida contro il Teramo padrone di casa. Per gli abruzzesi sono andati in gol Santoro e Di Francesco, che hanno siglato le reti valse i tre punti per i biancorossi. Proprio Simone Santoro, centrocampista del Teramo ed ex calciatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa al termine dell’incontro con i rosanero.

Teramo-Palermo, Santana: “Normale soffrire, non abbiamo fatto amichevoli. Adesso bisogna pedalare”

“Per me che sono palermitano segnare al Palermo è un qualcosa di particolare, sono felice di essermi sbloccato. Giocare contro la maglia rosanero è un’emozione unica, non è stata una partita come le altre ma una partita speciale.Orgoglioso di aver dato continuità al gol di Piacenza in Coppa. Mi sento bene fisicamente e lo vedo anche in campo, non posso che essere soddisfatto. Fino ad oggi ho sempre fatto la mezzala destra, mi sono adattato e non è importante che mi limiti in zona offensiva. Da interno intanto ho già segnato due reti, direi che non mi posso lamentare. Stiamo lavorando molto su questi movimenti e questo è il frutto del duro lavoro che svolgiamo giorno dopo giorno. Futuro? Sono felice di essere qui e di essere stato messo al centro di questo progetto, la società crede in me ma aspettiamo la fine del mercato“.

Teramo-Palermo, Boscaglia: “Impressioni positive, abbiamo fatto una buona gara e tenuto bene il campo”