Teramo-Palermo, Santana: “Normale soffrire, non abbiamo fatto amichevoli. Adesso bisogna pedalare”

Teramo-Palermo è terminata 2-0 in favore dei padroni di casa.

La prima giornata del campionato di Serie C ha visto il club rosanero portare a casa una sconfitta. Nella partita dello stadio “Gaetano Bonolis” contro il Teramo, la squadra guidata dal tecnico Roberto Boscaglia è uscita sconfitta grazie ai gol di Santoro e Di Francesco. Al termine dell’incontro, l’attaccante del Palermo Mario Alberto Santana ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

“Impatto dopo l’infortunio di dicembre? Era fondamentale tornare perché ho avuto un infortunio molto grave, l’età non mi aiuta e non credevo che sarei potuto tornare. Devo lavorare ancora di più per arrivare in forma il prima possibile. Prestazione Palermo? Era normale che avremmo sofferto perché ci siamo allenati senza riuscire a fare amichevoli, nel primo tempo siamo stati bravi a tenerla ma poi sono venuti fuori loro e hanno disputato una grande partita. Adesso serve trovare la condizione il prima possibile, bisogna pedalare. Unico giocatore del Palermo a giocare in tutte le categorie? Questo mi rende orgoglioso e felice anche perché l’ho fatto tornando da un grave infortunio, oggi è andata come è andata ma da questa partita possiamo imparare tanto. In Serie C tutte le partite saranno così. Cosa non ha funzionato oggi? Sapevamo che prima o poi ci sarebbero state delle difficoltà, non aver mai giocato è stato un problema considerando anche la prestazione degli abruzzesi“.

